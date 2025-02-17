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微信「搜一搜」、百度搜索宣布接入DeepSeek

2025/2/17 11:25
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（中央社台北17日電）中國最大通訊軟體微信「搜一搜」近日開始「灰度測試」接入DeepSeek，讓一部分用戶先行體驗微信AI搜索功能；同日百度搜索也宣布全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能，但尚未公布上線時間。

綜合陸媒財聯社、澎湃新聞報導，微信「搜一搜」近日開啟灰度測試（讓一部分用戶先行測試新功能）接入DeepSeek R1模型，在微信聊天介面上方進入搜索欄，頁面會出現「AI搜索」入口，點擊後出現輸入框，並有「快速問答」、「深度思考」兩個選項可選。

騰訊昨天證實，微信搜一搜在調用騰訊研發的大模型「混元」豐富AI搜尋的同時，近日進行灰度測試接入DeepSeek。在灰度測試範圍內的用戶可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，不過這次並不涉及與DeepSeek的合作。

百度搜索16日晚間也宣布將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。文心智能體平台也宣布，文心智能體平台將全面接入DeepSeek。

財新報導指出，百度並未公布該功能上線的時間。目前百度搜索主頁的左上角和搜索欄下方仍是呈現「AI搜索」的獨立入口，大多數情況不會在搜索結果中直接呈現AI生成內容。

報導還指出，一名參加微信灰度測試的用戶稱，微信AI搜索顯示「抱歉，服務繁忙，請稍後再試吧」的字樣。截至上午仍未恢復。

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不過，今天早盤騰訊股價高開6.57%，報506港元，重上500港元，創2021年7月以來新高。

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的AI模型一炮而紅，中外企業陸續接入應用，包括華為雲、騰訊雲、百度智能雲、阿里雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平台都宣布上線DeepSeek大模型。海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（NVIDIA）等多間科技企業日前也都宣布接入DeepSeek模型。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140217

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