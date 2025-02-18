分析：中國資本市場將在支持科創中發揮更大作用

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（中央社台北18日電）中國國家主席習近平昨天與民營企業負責人座談後各方關注，投行瑞銀預期，中國資本市場未來將在支持科技創新和產業轉型升級中發揮更大作用。

習近平17日在北京與民營企業舉行座談並發表談話，出席的民企多為中國當前最重要的科技企業。外界認為，習近平在中國經濟疫後復甦疲弱以及中美新一輪貿易戰開打之際會見科企巨頭，明顯藉此傳遞北京對民企和科技發展的支持。

在習近平召開民營企業座談會後，瑞銀預期，中國資本市場未來將在支持科技創新和產業轉型升級中發揮更大作用。

香港經濟日報今天引述瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出，中國國產人工智慧（AI）大模型「深度探索」（DeepSeek）以較小成本達到世界同級大模型的水準，使中國創新重回全球投資者視野；而大科技類股在A股總市值的比重在過去10年不斷攀升，目前已達21%。

孟磊指出，與AI主題關聯度較高的類股，例如電腦、汽車、電子等股春節後出現明顯的估值提升，並推升大科技類股成交金額占全部A股的比例至歷史高點44%；中期來看，AI主題可能隨著基本面利多不斷兌現與更多應用的落地，呈現脈衝式上漲行情。

宏觀政策方面，孟磊認為，財政赤字率的提升帶動政府支出提高與降息降準帶來的信貸脈衝回升，都有助於提振A股市場的估值，中國將在3月初人大、政協「兩會」上公布更多具體政策支持措施。

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瑞銀證券中國宏觀團隊估算，美國對中國商品加徵10%關稅若持續執行，可能將拖累全部A股非金融類股的收入增幅0.8個百分點；考慮到利潤率下滑的壓力，A股非金融類股的淨利潤增幅可能因此放緩。

從行業層面來看，他認為海外收入比重較高的行業可能面臨壓力，但自主可控相關行業的估值可能獲正面助推。（編輯：周慧盈/邱國強）1140218