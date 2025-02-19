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前中國工商銀行副行長張紅力收賄8億元 被判死緩

2025/2/19 18:04
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（中央社記者張淑伶上海19日電）中國金融反腐，前中國工商銀行副行長張紅力受賄案去年11月開庭後，今天被法院一審宣判死刑，緩期2年執行。他被控收賄折合人民幣1.77億餘元（約新台幣8億元），並曾被中共中紀委指「騙取博士學位」。

中國官媒央視新聞報導，浙江省杭州市中級人民法院19日一審公開宣判，以受賄罪判處張紅力死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

杭州市中級人民法院審理查出，2011至2022年，張紅力利用擔任中國工商銀行黨委委員、副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣1.77億餘元。

法院認為，張紅力「受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失」，論罪應當判處死刑。鑒於張紅力主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，「認罪悔罪，積極退贓」，贓款贓物大部分已追繳，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

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2023年11月，張紅力涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。2024年5月，中共中紀委在官網公告張紅力被開除黨籍，並指他「騙取博士學位」，這一罕見表述當時曾引起外界關注。2024年11月，張紅力受賄案在杭州市中級人民法院一審公開庭審。

在張紅力之前，前山西省呂梁市副市長張中生因涉貪10.4億元，於2018年3月被判處死刑，他上訴後改判死緩；前華融集團董事長賴小民涉貪17.88億元，他在2021年1月被執行死刑；內蒙古呼和浩特市經濟技術開發區黨工委書記李建平2018年落馬，他被指涉案金額高達30億元，2024年12月被判處死刑。（編輯：邱國強）1140219

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