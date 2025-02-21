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中國多地司法系統接入DeepSeek 加快辦案速度

2025/2/21 16:37
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（中央社台北21日電）中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）所開發模型在中國的應用越來越廣泛，部分地區司法系統也陸續接入DeepSeek，DeepSeek模型則會生成刑期與罰金，為檢察官快速辦案提供參考。

陸媒澎湃新聞昨天報導，中國部分地區司法系統已引入DeepSeek，其中天津市靜海區檢察院在當地服務器部署了DeepSeek-R1-70B大模型。

為確保模型與檢察業務的適配性，靜海區檢察院向該大模型提供司法辦案核心數據，使該模型在特定場景下的準確率大幅提升，如在危險駕駛案件中系統可基於數據庫案例自動比對分析，並生成刑期與罰金的範圍，為檢察官快速研判案件提供有效參考。

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山東濱州市沾化區司法局微信公眾號稍早前也發文說，在辦理行政覆議案件過程中，覆議審理人員在對整個案情充分了解下，借助DeepSeek搜索與案件爭議焦點相關的法律法規依據、相關典型案例及指導案例。

此外，微信公眾號「湛江發布」19日也表示，廣東湛江政府司法局已接入DeepSeek。經過20天之後，DeepSeek已在湛江司法行政方面深度應用，行政覆議申請自動分類準確率達92%，案件分流效率提升300%，5萬例判例的智慧檢索時間縮短至3秒，行政覆議決定書生成效率提高80%，案件矛盾焦點識別準確率85%。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140221

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