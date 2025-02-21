陸喊話台灣大學生促統 海基會：違背交流原意

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國大陸國台辦副主任吳璽日前對在陸參與研習營的台灣大學生喊話「推進祖國統一」；海基會秘書長羅文嘉批評，違背雙方交流原意、意在政治統戰目的。

海峽交流基金會（海基會）21日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

吳璽日前在成都出席海峽兩岸關係協會（海協會）所舉辦「2025年台灣大學生中華文化研習營」四川團開營儀式。吳璽鼓勵台灣青年踴躍參與兩岸交流、了解大陸，「為推進祖國統一、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量」。

羅文嘉批評，基於政治立場不同，主辦方多會尊重來訪客人，不會將自身立場強加於對方，這是一種默契、一種體諒，也是兩岸往來較為健康的方法；打著交流旗幟卻在執行政治統戰目的，這有違最初雙方交流原意。

羅文嘉表示，兩岸年輕人、學生彼此多加來往、多加了解彼此，這沒有什麼不好；不過若是公開的、強迫的、不允許討論的、只傳遞一方政治主張的方式，這確實非常地不適合，違背交流本意。

羅文嘉強調，對岸應該珍惜兩岸交流機會與管道，不要把違反交流本質的統戰目的強加於交流活動上；另也要提醒，台灣民間協助對岸代辦活動很可能違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）。

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海協會舉辦「2025年台灣大學生中華文化研習營」活動，活動簡章顯示，由台灣發展研究院招攬學生赴陸參加。

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑20日在例行記者會上表示，這個活動由海協會委託四川省台辦舉辦，目前看起來是再由其委託台灣發展研究院招攬學生，恐涉及兩岸條例第33條之一規定，也就是民間單位與對岸黨政軍機構合作，會再進一步地了解個案情形。（編輯：周慧盈）1140221