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掌控市值24兆 浙江大學首辦上市企業家校友會

2025/2/23 18:00
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（中央社台北23日電）在網路科技企業總部雲集杭州下，浙江儼然成為中國網科大省。浙江大學21日首度舉辦「上市公司企業家校友交流會」，有30多名校友出席。由於浙大校友共掌控313家上市公司，市值達人民幣5.4兆元（約新台幣24兆元），使這場校友會受到矚目。

綜合澎湃新聞、潮新聞報導，浙江大學今天發布消息，指這場校友交流會21日在該校紫金港校區舉行，30多名上市企業家校友回到母校，就校友會工作、130週年校慶籌備、創新創業等「建言獻策」。

報導指出，據「2024浙江大學校友上市公司榜單」保守統計，截至2024年5月17日，浙大校友企業家擔任上市公司創始人、實控人、董事長、總經理等職務者達351人，並管理或控制313家上市公司。以當天收盤價計算，總市值達人民幣5.4兆元。

浙大管理學院科技創業中心創始主任鄭剛先前表示，2017年浙大校友擔任上市公司董事長、總經理、創始人、實控人等者有124人，共管理、控制108家上市公司；至2024年，上述人數已成長1.8倍，管控上市公司數量則增加1.9倍，包括眾多中國股市科創板和專精特新企業。

報導提到，浙大校友主導的上市公司的業務領域，近3年排名前5位者均為資訊技術、工業、消費、醫療保健、材料領域。其中，2024年資訊技術領域有102家、工業領域有77家。地域上以浙江為中心，有164家。

報導提到，在杭州6家新興科技企業的「杭州六小龍」中，近日爆紅的深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒即畢業於浙大「信息與電子工程學院」大學部及碩士班；雲深處科技創辦人朱秋國則畢業、任教於浙大；群核科技3名創辦人中的黃曉煌、陳航2人畢業於浙大竺可楨學院混合班。

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報導說，群核科技已遞交申請文件，準備在香港上市，在「杭州六小龍」中最先進軍資本市場。

根據報導，出席校友交流會的浙大黨委書記任少波說，一批浙大師生、校友創新創業的事跡和貢獻，讓全球浙大人「自豪、振奮」。要高舉「創新浙大旗幟」，擦亮「創業浙大品牌」，讓浙大校友會成為「戰略服務者」，在新形勢下創新校友工作模式，共築「校友生態網絡（網路）」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140223

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