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國台辦副主任：推動大陸台商台企同樣適用增量政策

2025/2/24 17:23
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（中央社記者謝怡璇北京24日電）中國大陸國台辦副主任潘賢掌今天宣稱，兩岸經濟「優勢互補」，結構性合作需求仍強勁。而2025年是「十四五」規劃最後一年，將推動大陸匯集各種市場主體的增量政策「同樣適用於台商台企」。

中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今天舉辦「台企聯大講堂」系列活動，國台辦副主任潘賢掌、經濟局長彭慶恩、全國台企聯會長李政宏等人出席，潘賢掌在致詞時作上述表示。

潘賢掌說，2025年是「十四五」規劃的收官（最末）之年，將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策落實落細，惠及兩岸民眾福祉的政策和措施，推動大陸匯集各種市場主體的增量政策「同樣適用於台商台企」。並透過深化「兩岸融合發展」，與台商、台灣民眾「分享大陸的發展成果和機遇」，持續加強兩岸企業合作。

他並宣稱，兩岸理應透過「走近走親，交往交融，增進理解認同」，「透過融合發展合作共贏，共創延長福祉」。

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全國台企聯會長李政宏說，中共總書記習近平日前在民營企業座談會上發表講話，台商台企作為中國大陸「非公有制經濟的重要組成部分」，要「堅定在大陸持續發展的信心」，積極融入大陸「發展新格局」。

李政宏又說，當前國際形勢複雜多變，全球經濟面臨諸多挑戰，但大陸經濟「依然展現強大的內生動力，持續向好的發展趨勢沒有改變」。（編輯：邱國強）1140224

潘賢掌
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