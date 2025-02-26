路透：DeepSeek加快推新R2模型 可能比原定5月更早

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（中央社台北26日電）中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）今年1月推出R1模型，震撼全球。路透社報導，DeepSeek原本計劃今年5月初發布新一代R2模型，但現在希望能盡早發布。DeepSeek所屬的幻方量化回應中國媒體表示，「以官方消息為準」。

路透社26日報導，據多名知情人士表示，DeepSeek原本已計劃今年5月初發布新一代R2模型，但現在希望能盡早發布。

DeepSeek表示，希望新模型能產生更好的編碼，並且能夠用英語以外的語言進行推理。

報導引述印度科技服務商Zensar營運長Vijayasimha Alilughatta表示，DeepSeek推出R2模型可能是人工智慧行業的關鍵時刻，DeepSeek在創建具有成本效益的人工智慧模型取得的成功，可能會刺激世界各地的公司加快努力，打破該領域中少數主導企業的束縛。

報導表示，DeepSeek推出R2模型可能會引起美國政府的憂慮，因為美國政府已視領導人工智慧行業為國家首要事項。

DeepSeek所屬的幻方量化回應中國媒體券商中國查詢時表示，「以官方消息為準」。

今年1月20日DeepSeek-R1模型問世，官方宣稱訓練成本只需要560萬美元（約新台幣1.83億元），遠低於業界訓練類似規模的模型需花費數億美元，動搖市場對AI產業「高成本等於高效能」的既有認知。

DeepSeek-R1模型的出現同時掀起中國國內人工智慧模型的激烈競爭。

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