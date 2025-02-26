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谷愛凌訓練經費撥款逾2億元 北京財政預算引熱議

2025/2/26 15:18（2/26 15:30 更新）
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（中央社記者張淑伶上海26日電）北京市體育局日前公布財政預算，曾代表中國在上屆冬奧獲得金牌的運動員谷愛凌，一人在2023年獲得的訓練保障經費就超過人民幣4700萬元（逾新台幣2億元）。消息引發熱議後，相關報導已經刪除，預算用詞被修改。

陸媒財新網25日晚間報導，北京市體育局2月21日公開的2025年預算，其中冬季運動管理中心的「優秀運動員訓練比賽保障經費」達4814.8萬元，稱2022年北京冬奧會金牌得主谷愛凌、花式滑冰名將朱易與北京體育局簽約，繼續代表北京出賽並力爭在2026年米蘭冬奧取得佳績。

消息引發熱議後，北京市體育局昨天將預算案中提及谷愛凌、朱易的名字刪除，取而代之的是「我市重點冰雪運動員群體」，但金額4814.8萬元不變，且集訓人數為2人。

財新網援引北京市體育局數據顯示，該局2023年曾為谷愛凌撥款4737.9萬元，2024年曾為朱易撥款145萬元。北京市體育局官網顯示，該局2025年總預算約為1.91億元。

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財新網這篇文章發布後，很快成為社群上的熱門議題。有自媒體詢問「你是否願意為舉國體制的金牌繼續買單？」不過，財新網上目前已找不到這篇報導。

谷愛凌在2022年北京冬奧期間是中國的風雲人物，當年她18歲，是中美混血兒，是北京冬奧首位在3項自由式滑雪項目裡都拿到獎牌的選手，個人包辦兩金一銀。但她也引發爭議，外界質疑，谷愛凌並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。（編輯：吳柏緯）1140226

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