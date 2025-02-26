美國解凍對台8.7億美元軍援 中：密切關注形勢發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）針對美國川普政府日前解凍53億美元援外資金，內含用於台灣計畫的8.7億美元，中國外交部發言人林劍人今天聲稱，中方對此感到嚴重關切。中方歷來堅決反對美國對台提供軍援，將密切關注形勢發展，堅定捍衛「國家主權安全和領土完整」。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，林劍在回答媒體詢問此事時，作上述表示。

林劍聲稱，中方對有關報導「感到嚴重關切」。美國向「中國的台灣地區」提供軍事援助，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重侵犯「中國的主權和安全利益」，向「台獨分裂勢力」發出了嚴重錯誤信號，中方歷來堅決反對。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他宣稱，中方敦促美方停止武裝台灣，停止「破壞台海和平穩定」。中方將「密切關注形勢發展」，堅定捍衛「國家主權安全和領土完整」。

路透社21日報導，截至13日，美國川普（Donald Trump）政府已釋出先前遭凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，其中包括用於台灣計畫、被視為軍援的8.7億美元（約新台幣285.4億元）。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140226