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中國外交部：反對美方以芬太尼為藉口施壓

2025/3/4 21:06
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（中央社台北4日電）美國再以芬太尼為由對中加徵關稅，中國官方發布「中國的芬太尼類物質管控」白皮書做反應。中國外交部今天再控訴，美國在芬太尼問題上對中推責，反對美方以此做為藉口的施壓。

「中國的芬太尼類物質管控」白皮書，強調中國高度重視芬太尼類物質管控，嚴格監管芬太尼類藥品，嚴密防範芬太尼類物質濫用。

根據中國外交部網站消息，中國外交部以未署名的發言人做出評論，表示中方發布「中國的芬太尼類物質管控」白皮書，對中國管控芬太尼類物質所做的工作、經驗等進行了闡述。

中國外交部發言人聲稱，中國履行國際禁毒義務，參與國際禁毒事務，推動毒品問題全球共治，為與世界各國攜手應對芬太尼問題新挑戰作出了努力。

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中國外交部發言人並控美方，指出美國在芬太尼問題上散布謊言，對中「抹黑、甩鍋、推責」，以芬太尼為由對中國輸美產品加徵關稅，「毫無道理、損人害己」。

他表示，中方立場很明確，願在平等和相互尊重基礎上與美方開展務實合作，但堅決反對美方以芬太尼問題為藉口對中施壓、威脅與訛詐。要求美方尊重事實，作出正確選擇。（編輯：呂佳蓉）1140304

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