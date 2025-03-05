習近平參加江蘇代表團審議 要求經濟大省挑大樑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國正值全國兩會，中共總書記習近平今天下午出席江蘇代表團審議時強調，要圓滿實現「十四五」發展目標，經濟大省要挑大樑，要主動破除地方保護、市場分割和「內捲式」競爭。

據新華社報導，14屆全國人大三次會議江蘇代表團審議5日下午召開，習近平在會上要求，江蘇要把握好挑大樑的著力點，在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣，在推進深層次改革和高水準開放上勇爭先，在落實國家重大發展戰略上走在前，在促進全體人民共同富裕上作示範。

習近平表示，科技創新和產業創新，是發展新質生產力的基本路徑。抓產業創新，要守牢實體經濟這個根基，堅持推動傳統產業改造升級和開闢戰略性新興產業、未來產業新賽道並重。

習近平又說，經濟體量大，向前發展就需要更大的推動力。江蘇要先行先試、內外兼修，通過深化改革開放不斷除障礙、增動能。要全面落實民營企業座談會精神，一視同仁對待各種所有制企業，持續優化營商環境。要穩步擴大制度型開放，不斷拓展國際合作空間。

習近平又稱，經濟大省在落實國家重大發展戰略上應有更大的擔當。江蘇要在長三角一體化發展和長江經濟帶發展等發展戰略中主動作為、協同聯動。要加強與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接，深度融入高質量共建「一帶一路」，做好援藏援疆等對口幫扶工作。

習近平強調，經濟大省發展得快一些，理應在促進全體人民共同富裕上積極探索經驗、發揮示範帶動作用。特別是要抓好就業這個最基本的民生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

習近平指出，經濟大省挑大樑，必須堅持中共的全面領導，以高質量黨建引領高質量發展。

今天上午中國國務院總理李強做政府工作報告，設定中國今年經濟成長預期目標為5%左右，財政赤字率擬按4%左右安排。（編輯：呂佳蓉）1140305