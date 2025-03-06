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港股連兩天大漲 恆指盤中創3年新高

2025/3/6 16:50
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（中央社記者張謙香港6日電）香港股市近兩天持續大漲，恆生指數今天以24369點作收，盤中一度攻上24410點創下近3年來新高。

在中國全國人大和政協「兩會」召開的背景下，恆指昨天大漲652點，收23594點。今天又持續昨天的漲勢，全天在高檔震盪，終場以24369點大漲775點作收，漲幅達3.29%，成交金額也放大到港幣3771億元。

中概股仍然是這波漲勢的火車頭，各類股票全面上揚，包括與人工智慧有關的科技和軟體、內需、食品、汽車、銀行和金融股。其中騰訊漲7.61%收544元、阿里巴巴漲8.39%收140.8元、快手漲15.09%收60.8元、金蝶國際漲20.85%收17.04元。

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分析人士普遍認為，港股持續飆升並創新高，主因還是DeepSeek的出現，以及投資者憧憬中國人大和政協「兩會」結束後，北京方面可能推出更多有利經濟發展的措施。

有分析人士指出，港股可能出現價值重估，短期內仍會上漲。（編輯：邱國強）1140306

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