加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
魏哲家：赴美投資應客戶要求 不影響台灣投資且會加速
首頁 / 兩岸

李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治旋渦抽身又大賺

2025/3/6 17:17（3/6 17:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長和創辦人李嘉誠（右）及其長子長和主席李澤鉅（左）。（中央社檔案照片）
長和創辦人李嘉誠（右）及其長子長和主席李澤鉅（左）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳鎧妤台北6日電）「超人」李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河等港口，獲利超過190億美元現金，震驚市場。觀察這項交易，長和面對美國施壓沒有公開回應，而是低調交易，外媒更指96歲的李嘉誠親自參與談判，數週內就使長和從政治旋渦抽身且大賺。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明要拿回巴拿馬運河，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）1月接受媒體訪問時表示，巴拿馬運河兩端港口是由一家總部位在香港的公司營運，「每家在中國或香港營運的公司均受中國控制，比以往任何時候都更受中國控制」，它們必須做中國政府要它們做的事。

營運巴拿馬運河兩端巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal），是和記港口集團持有的巴拿馬港口公司，其母公司長江和記實業捲入這場地緣政治風暴中。

正當外界關注長和如何拆彈、保留核心的港口業務，包括是否向美國政府釐清其獨立香港公司的身分等，長和沒有公開回應。

直至4日長和突然公布，與貝萊德（BlackRock）組成的財團達成原則性協議，出售和記港口持有的巴拿馬港口公司90%股權，以及長和在和記港口與相關公司持有的80%有效控制權益，包括於23個國家43個港口的199個泊位等。交易不涉及在香港和任何中國大陸的港口。

在這次交易中，長和獲得超過190億美元（約新台幣6235億）的現金收入，接近長和的市值，消息震驚市場，並帶動長和股價在這2天急漲。

澳洲金融評論報今天報導，自川普1月20日就職演說中重申要奪回巴拿馬運河後，這項交易已開始在香港籌劃。長和認為，光是因為政治敏感就出售巴拿馬運河的港口並不明智，但此舉是為公司扭轉過去數年股價下跌的好機會。

報導表示，2018年已退休的長和創辦人李嘉誠、其長子長和主席李澤鉅，以及貝萊德執行長芬克（Larry Fink）等巨頭都有參與談判，主要以視訊會議、電話方式，此次交易談判在數週內完成。

雖然長江和記實業的共同執行董事陸法蘭（Frank Sixt）在聲明中表示，此次交易「純屬商業性質，與最近巴拿馬港口的政治新聞完全無關」，不過，外界普遍認為長和是在地緣政治壓力下出售港口。

有不願具名的香港金融學者向中央社表示，若長和繼續營運巴拿馬運河港口，在地緣政治緊張加劇下，將會面對更多不確定性，包括可能面對訟訴，或更多來自美國的施壓及威脅。長和在全球多地擁有港口，若沒有解決巴拿馬運河港口的問題，可能會影響到其他港口的營運。

外媒此前報導，巴拿馬政府曾考慮取消與和記港口的合約，並對該公司進行審計。

google news透過 Google News追蹤中央社

有不願具名的香港時事評論員向中央社表示，外界認為李嘉誠是受到美國施壓而出售港口，在地緣政治博弈下也難逃一劫，但從另一角度看，這是商業行為的精準計算。

他指出，作為事業版圖遍布全球的頂尖跨國企業創辦人，李嘉誠自有其國際視野及布局，懂得如何遊走於不同政治角力中，「可能這次是以退為進，為日後帶來更大利益」。（編輯：邱國強）1140306

李嘉誠
港企特許經營巴拿馬運河 巴國檢察總長稱違憲李嘉誠逾200億元賣中藥公司 和黃醫藥聚焦新藥研發
川普
關稅烏雲罩頂 越南對美出超幅度仍持續擴大川普政府盼日本調高防衛費 日方表示礙難接受
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：