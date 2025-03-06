加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓空軍誤投炸彈毀民宅釀15傷 軍方：輸入座標錯誤
首頁 / 國際

川普：美企「拿回」巴拿馬運河 巴總統斥「撒謊」

2025/3/6 13:42（3/6 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國貝萊德集團領銜交易，收購長江和記實業228億美元港口業務的大部分，包括在巴拿馬運河沿岸資產後，總統川普今天表示歡迎。

路透社報導，這筆交易將使貝萊德集團（BlackRock）為首財團控制巴拿馬運河的主要港口，在白宮呼籲將這些港口從所謂的中國所有權中移除之際，美國和巴拿馬因川普關於運河的主張出現齟齬，這項交易也可能讓緊張關係加劇。

川普昨晚對美國國會表示：「我的政府將收回巴拿馬運河，我們已經開始這樣做了。」

「就在今天，一家美國大公司宣布他們將購買巴拿馬運河兩個港口，以及與巴拿馬運河和其他幾條運河有關的許多其他設備。」

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天上午在社群平台X發文，說川普「又再撒謊」。

「巴拿馬運河沒在被拿回的過程中…這條運河是巴拿馬的運河，以後還會是巴拿馬的運河！」

長江和記實業（CK Hutchison Group）表示，與貝萊德為首財團的交易，包括收購巴拿馬港口公司（Panama Ports Company, PPC）90%股權，這家公司在運河兩端經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）已20多年。

美國務院官員在發給路透社的聲明中表示：「我們很高興看到美國投資人收購巴拿馬港口公司的控股權，他們擁有並經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港。」

貝萊德集團表示，這投資財團包括Terminal Investment和全球基礎建設夥伴（Global Infrastructure Partners，GIP），共將控制23個國家的43個港口，包括199個泊位。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兩位了解交易的消息人士表示，高盛集團（Goldman Sachs）正就交易向長江和記實業提供諮詢服務。高盛婉拒評論。

第3位熟悉談判情況的人士告訴路透社，由於這筆交易高度受矚，高盛集團總裁兼營運長華德隆（John Waldron）也是參與談判的銀行家之一。這名人士還說，高盛駐香港的銀行家也參與其中。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140306

#川普
#巴拿馬運河
#克里斯
#長江
#美國國會
川普
傳川普旅行禁令將回歸 禁阿富汗和巴基斯坦人入境當眾質疑川普是否了解歷史 紐西蘭駐英大使丟官
克里斯
香港長江和記不敵美國強力施壓 退出巴拿馬運河港口營運小號音樂家克里斯伯堤 展現爵士流行跨界魅力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：