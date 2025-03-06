川普：美企「拿回」巴拿馬運河 巴總統斥「撒謊」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國貝萊德集團領銜交易，收購長江和記實業228億美元港口業務的大部分，包括在巴拿馬運河沿岸資產後，總統川普今天表示歡迎。

路透社報導，這筆交易將使貝萊德集團（BlackRock）為首財團控制巴拿馬運河的主要港口，在白宮呼籲將這些港口從所謂的中國所有權中移除之際，美國和巴拿馬因川普關於運河的主張出現齟齬，這項交易也可能讓緊張關係加劇。

川普昨晚對美國國會表示：「我的政府將收回巴拿馬運河，我們已經開始這樣做了。」

「就在今天，一家美國大公司宣布他們將購買巴拿馬運河兩個港口，以及與巴拿馬運河和其他幾條運河有關的許多其他設備。」

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天上午在社群平台X發文，說川普「又再撒謊」。

「巴拿馬運河沒在被拿回的過程中…這條運河是巴拿馬的運河，以後還會是巴拿馬的運河！」

長江和記實業（CK Hutchison Group）表示，與貝萊德為首財團的交易，包括收購巴拿馬港口公司（Panama Ports Company, PPC）90%股權，這家公司在運河兩端經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）已20多年。

美國務院官員在發給路透社的聲明中表示：「我們很高興看到美國投資人收購巴拿馬港口公司的控股權，他們擁有並經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港。」

貝萊德集團表示，這投資財團包括Terminal Investment和全球基礎建設夥伴（Global Infrastructure Partners，GIP），共將控制23個國家的43個港口，包括199個泊位。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兩位了解交易的消息人士表示，高盛集團（Goldman Sachs）正就交易向長江和記實業提供諮詢服務。高盛婉拒評論。

第3位熟悉談判情況的人士告訴路透社，由於這筆交易高度受矚，高盛集團總裁兼營運長華德隆（John Waldron）也是參與談判的銀行家之一。這名人士還說，高盛駐香港的銀行家也參與其中。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140306