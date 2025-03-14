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北京間接抨擊香港長和對美財團出售港口

2025/3/14 10:00
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（中央社記者張謙香港14日電）北京當局近日少有地假借他人之口，抨擊香港長江和記實業有限公司向美國等財團出售海外港口，又批評美國方面插手操縱，將其作為推行全球霸權的手段。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，它早前公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓其持有和運營的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

長和出售港口的決定，日來引來頗多關注和討論。在香港，有評論指長和此舉是要在中美衝突之中盡早抽身而出，是明智的做法，但也不乏批評之言。

中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網13日轉載了香港大公報的文章，內文一方面批評美國，另一方面指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」。

文章表示，美國總統川普今年1月剛就職便指中國在控制巴拿馬運河，高調宣稱美國要「收回」來，必要時不惜動用軍隊。

文章指出，川普和美國方面一點都沒有把這個交易視為「普通的商業行為」，「毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，完全將其作為推行全球霸權的手段」。

文章表示，巴拿馬運河是全球航運的咽喉要道，全球6%的海運貿易經此通行，中國商船貨運量占比達21%，巴拿馬運河被「美國化」和「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的，推行自己的政治議程，中國在此的航運貿易勢必受制於美。

更有網友指出，美國或將以這個交易為「範本」，通過政治施壓在全球範圍掀起港口併購，控制世界更多關鍵港口，並用「長臂管轄」實施打壓手段，讓中國船舶「無處可靠」。

而根據美國政府一項行政命令草案，它已計畫向中國有關船隻收取特別停靠費用，並將敦促盟友也採取類似措施，否則將遭到報復；如果美國的種種算計得逞，必然會對中國的造船、航運、外貿乃至共建「一帶一路」造成衝擊。

文章表示，這個交易是美國運用國家力量，「通過脅迫、施壓、利誘等卑鄙手段侵吞他國正當權益的霸權行徑」，反中政客更將其視為「奪回戰略樞紐」的關鍵一步。

文章強調：「正因如此，網友普遍對這個交易和長江和記公司提出強烈質疑和批評，認為這是沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人。網友的這些情緒表達是完全可以理解的。」

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文章又表示：「面對如此大事大義大節，有關企業當三思，應好好想想有關問題的性質和要害是什麼，好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊。」

近幾年來，中國大陸一些網上文章不時指李嘉誠和北京關係轉差，但這種情況一直沒有官方渠道印證。這次北京中央港澳「兩辦」官網假借他人之口對長和出售港口口誅筆伐，顯然也是衝著李嘉誠家族而來，似是歷來首次，也間接反映出北京中央在此事上的想法。（編輯：廖文綺）1140314

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