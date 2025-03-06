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丁薛祥：香港要一心拚經濟 但要與國家安全取得平衡

2025/3/6 17:26
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（中央社台北6日電）據出席者轉述，中國國務院副總理丁薛祥今天在出席全國政協港澳聯組會議時說，香港現在要上下一心拚經濟謀發展，但也要「與國家安全取得平衡」，同時不要忘記「外部環境影響」，地緣政治仍然衝擊香港，試圖挑起問題影響「一國兩制」。

中國全國「兩會」（全國政協會議與全國人大會議）分別於4日及5日開幕，目前分別進行分組會議。綜合香港01及星島日報報導，分管港澳事務的丁薛祥今天出席全國政協港澳聯組會議時，作上述表示。

根據報導，香港籍的中國全國政協委員高永文轉述，丁薛祥在會中說，香港現在要「上下一心拚經濟謀發展」，但也要「與國家安全取得平衡」，同時不要忘記「外部環境影響」，地緣政治仍然衝擊香港，試圖挑起問題影響「一國兩制」。

據轉述，丁薛祥不忘提醒與會的港澳籍政協委員說，部分在海外的「反中亂港分子」會「說三道四」，因此要「居安思危不可放鬆」。

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另一名香港籍全國政協委員管浩鳴轉述，丁薛祥宣稱，港澳是「國家的掌上明珠、像鑽石般閃閃發光」，香港要有更多信心做好「超級聯繫人」的角色。

丁薛祥說，他明白香港正面對的問題，特別是在經濟上。但香港目前經濟態勢已回復到2019年的情況，相信在「國家支持」下發揮好「一國兩制」，是「正確方向」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140306

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