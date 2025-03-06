民調：79.8%民眾支持兩岸觀光應符合「雙邊對等」

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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會今天發布民調結果。主流民意支持兩岸觀光旅遊應符合「雙邊對等」原則，以及應先透過觀光「小兩會」溝通後再恢復；多數民眾支持政府清查公職人員持有中國大陸證件狀況。

陸委會6日發布最新民調結果。近8成（79.8%）民眾支持政府主張兩岸觀光應符合雙邊對等原則，也就是開放台灣觀光客組團赴陸同時，對岸也應開放陸客來台；71.5%民眾支持政府主張，應先透過觀光「小兩會」（台旅會、海旅會）溝通後，再恢復兩岸觀光。

調查結果顯示，76.6%民眾支持政府推動國安法制改革以防制中共對台統戰、滲透危害國家安全；70.8%民眾支持政府對於現職軍公教人員清查是否有在陸設戶籍、領用護照與申領定居證、居住證等作法。

陸委會強調，台灣民意期待政府穩健推動兩岸交流健康有序發展與加強安全管理配套，以維護國家主權與安全利益。

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陸委會重申，兩岸觀光旅遊行穩才能致遠，歡迎陸客來台觀光立場不變，希望透過兩岸觀光交流促進雙方人民良性互動、協助兩岸旅遊產業發展。呼籲中共正視台灣民意，儘快透過觀光「小兩會」溝通，務實處理兩岸觀光旅遊問題。

該項調查由陸委會委託全國公信力民意調查公司，在今年2月27日至3月3日期間透過電話訪問台灣20歲以上民眾，有效樣本1071份，信賴度95%，抽樣誤差正負2.98%。（編輯：邱國強）1140306