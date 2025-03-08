姚明提議未成年人每學期關螢幕24小時 走進運動場貼近自然

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（中央社台北8日電）中國籃球巨星姚明在兩會期間關注青少年議題，提出未成年人每學期的某一天關閉螢幕24小時的建議，鼓勵青少年走進運動場。這則提議引起中國網友熱議，並且衝上微博熱搜榜第一名。

據中國媒體澎湃新聞報導，在今年的全國兩會期間，身為全國人大代表之一的姚明提出了「動員未成年人開展息屏24小時行動」的建議。

姚明表示，希望更多人關注電子產品對青少年健康所帶來的壓力和挑戰，讓青少年走進運動場，貼近大自然。

姚明接受澎湃新聞訪問時說道，「我知道要做到息屏（關閉螢幕）24小時一定有難點，但關鍵是每個人可以取捨這24小時能在電子產品以外獲得哪些體驗和收穫」。

為了提出這一建議，姚明帶領團隊進行為期3個月的研究，包括進行問卷調查，收回有效問卷1萬6834份，調查對象包含中國各地區各個年齡層的學生、教師、家長，有83.7%受訪教師贊同學生減少帶螢幕的電子產品的使用時間，有96.4%家長擔心孩子過度使用帶螢幕的電子產品。

姚明分享，他曾經嘗試過2次關閉螢幕24小時，「確實有些焦慮」，並說「恢復使用之後，發現那些找不著我的人也有些焦慮」。他認為具體執行可以有一些靈活性。

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中國網友對姚明的這項提議大多持正面態度。有網友稱，「成年人也強制24小時吧」、「建議成年人每週息屏24小時，帶息屏的未成年出去運動踏青，而不是讓孩子看，大人全都刷著手機不亦樂乎」。也有網友認為，「出發點是好的，但執行很難」。

姚明的提議引發討論，中國央視的著名評論員白岩松也提到他的觀點，認為「姚明的建議太客氣了，他提的是每個學期希望未成年人有一天24小時息屏，其實我覺得每一個月未成年人都應該有一天這樣的息屏，去玩去閱讀。」（編輯：呂佳蓉）1140308