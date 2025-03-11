中國駐俄大使證實有中歐班列被扣 深度溝通後才放行

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（中央社台北11日電）針對中國發出的「中歐班列」貨運列車曾在俄羅斯被扣留，中國駐俄羅斯大使張漢暉10日證實確有此事，但俄方此舉並非針對中國，而是烏克蘭戰爭後查處軍民兩用貨品的常規措施。經「深度的溝通」後，除有問題的貨品外均已放行。

張漢暉並針對美國與俄羅斯關係迅速改善是否會影響中俄關係，以及一度甚囂塵上的「聯俄制中」說表示，這是「兩條邊」（指互不影響），中俄關係的發展不是基於一時一事，也不是短期的。現在不是冷戰時代，中俄關係的發展是基於兩國的共同利益，發展睦鄰友好，互利合作和戰略協作是中俄的必然選擇。

鳳凰衛視10日報導，兼任中國全國政協委員的張漢暉在「兩會」期間受訪時，作上述表示。

張漢暉在回答中歐班列貨運列車接連在俄羅斯被扣留時說，中方針對中歐班列這一問題與俄方進行了「深度的溝通」，這是俄羅斯政府在2022年「特別軍事行動（俄羅斯入侵烏克蘭）」後採取的措施，不是單純地針對中國。

他提到，狀況發生後，中國商務部主管官員與俄羅斯經發部主管官員進行溝通，還「給他們寫了信」，而他也見到了俄羅斯經發部及海關主管官員。經過溝通，俄方指列車上有個別企業違規發送可能用於戰場的「軍民兩用產品」，而中國報關公司填寫的報關單太過簡化，只填大類，俄方不知道貨櫃裡到底裝的是什麼。

張漢暉說，經過溝通，俄方先豁免了汽車配件等貨品，存在問題的產品則退貨處理，其他貨品都已放行，所以問題「基本都解決了」。

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至於美俄關係迅速改善是否會影響中俄關係，張漢暉說，中俄關係「有高度的政治互信，有堅實的政治基礎，有完善的交往機制，有廣泛的共同利益」，特別是有高層交往機制作保障，所以中俄雙邊關係的發展前景廣闊。至於美俄關係與中俄關係「這是兩條邊」，中俄關係的發展不是基於「一時一事」，也不是短期的，而是「基於長期的、基於戰略的」。

張漢暉對「聯俄制中」說表示，那是「冷戰思維」，現在也不是冷戰時代。中俄關係的發展，實際上是基於兩國的共同利益。中俄是鄰國又是大國，在聯合國5個常任理事國中，只有中俄是有著共同邊界的鄰國，所以發展睦鄰友好，互利合作和戰略協作是中俄的必然選擇。（編輯：邱國強/廖文綺）1140311