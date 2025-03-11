中共曲解聯大2758號決議文 陸委會：釋放錯誤訊息

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（中央社記者李雅雯台北11日電）陸委會副主委沈有忠日前表示，聯大2758號決議文未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，中共刻意曲解決議文，對國際社會釋放錯誤訊息。

大陸委員會（陸委會）11日透過新聞稿表示，沈有忠日前赴東海大學參與「中國大陸暨區域發展研究中心」揭牌儀式暨「2025年中共兩會研析與影響座談會」，他在會中作上述表示。

沈有忠表示，聯大2758號決議文內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣；中共不斷地向國際社會釋放錯誤訊息，刻意曲解決議，應予嚴正駁斥。

中國大陸年度政府工作報告將今年經濟成長率設定目標5%左右，財政赤字率達4%，消費者物價指數成長率設為2%。沈有忠認為，對岸通貨緊縮壓力仍大，政府透過增加債務等作為，試圖刺激消費、拉抬經濟。

沈有忠強調，對岸內部經濟壓力未解，不過國防軍費預算與公共安全預算年增率分別達7.2%、7.3%，超越年度經濟成長率目標，顯示中共持續強化國安政法系統維穩力道，透過「槍桿子」、「刀把子」緊繫政權。

與會學者在這場研討會上表示，民營企業在中國大陸「兩會」期間能見度增加，可多關注民企在其經濟發展中所扮演的角色與對於台商的影響；另也有學者提醒，中共持續拉攏、統戰台灣青年，應多提醒赴陸有風險。

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中國大陸外交部長王毅7日於全國人大外交主題記者會上聲稱，聯合國大會1971年以壓倒性多數通過第2758號決議文，決定恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利，將「台灣當局」代表從聯合國及一切機構中驅逐出去。

王毅指稱，聯大第2758號決議文解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，杜絕製造「兩個中國」、或「一中一台」任何可能，台灣在聯合國唯一稱謂就是「中國台灣省」。（編輯：邱國強）1140311