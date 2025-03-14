加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國網友造謠明星賭輸45億元 遭公安拘留

2025/3/14 11:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港14日電）中國公安拘捕了一名網友，指他日前在網上造謠有「頂流明星」在澳門賭輸人民幣10億元（約新台幣45億元）身家；公安機關依法對36歲徐姓男子處以行政拘留8日處罰。

中國公安部網安局今日在官方微信公眾號發布，公安網安部門查明，網友徐姓男子為爭取流量、謀取非法利益，10日使用人工智慧（AI）生成功能，製作了標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引發輿論海嘯」的謠言資訊，並通過網路平台對外發布，造成謠言迅速傳播擴散，引發大量網民議論，誘發相關謠言、話題等頻繁登上熱搜熱榜，嚴重擾亂公共秩序。

相關傳言幾天前在香港和中國大陸廣泛散播，各方都在猜測這位「頂流明星」是誰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據報導，這則傳言指某男星在澳門永利皇宮貴賓廳連續7天豪賭，最後輸了10.3億元流動資產，要抵押3處豪宅及私人飛機抵債，並要向澳門黑幫借貸，又指有關藝人其後被某些商業品牌解約。

綜合各方報導，兩岸三地一些紅星曾受此謠言困擾而公開澄清，他們包括周杰倫和黃曉明。（編輯：廖文綺）1140314

#中國
#中國公安部
#香港
#澳門
#黃曉明
黃曉明
黑人、黃曉明悼念大S 林志玲：永遠記得她的美好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：