國台辦證實 共軍在台灣周邊演習

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（中央社記者謝怡璇北京17日電）國防部今天先後表示，陸續偵獲數十架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。中國大陸國台辦今晚以「解放軍在台島附近開展演習」一語證實這一行動，並聲稱這是「正當之舉、必要之舉」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）晚間以發言人陳斌華答記者問名義，以書面回覆媒體詢問有關共軍演習一事，作上述表示。

陳斌華宣稱，共軍「在台島附近開展演習」，是「對賴清德不斷宣揚台獨分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒」，是「對台獨分裂勢力謀獨挑釁的有力震懾」，是「對外部勢力干涉滋事的嚴正警告」，是「捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉」。

他聲稱，「賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，一再鼓吹互不隸屬的『新兩國論』，變本加厲限阻兩岸交流交往，強推兩岸脫鉤斷鏈。同時加緊勾連外部勢力。其所作所為嚴重挑釁『一個中國』原則、破壞兩岸關係、威脅台海和平穩定」。

陳斌華又聲稱，「台獨與台海和平水火不容，台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線。正告『賴清德當局』，敢挑釁玩火，只會自取滅亡」。

國防部上午表示，自早上6時40分起，陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

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國防部晚間再度發布新聞稿指出，自下午2時30分起，陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

總統賴清德13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，將中國定調為「境外敵對勢力」，並針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。（編輯：邱國強）1140317