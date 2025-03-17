國軍立即備戰操演首日 共軍2度執行聯合戰備警巡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北17日電）國軍今天起執行「立即備戰操演」，國防部晚間指出，自下午2時30分起，偵獲22架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行聯合戰備警巡。共軍今天上午與下午，分別對台執行聯合戰備警巡。

為應對中共近年在台灣周邊海空域進行灰色地帶襲擾，且不排除透過「由演轉戰」模式對台攻擊，國軍今天起執行為期5天的「立即備戰操演」加以應對與訓練；據了解，戰備部隊將進駐戰術位置，演練淡水河防戰備與阻絕、關鍵基礎設施防護等科目。

國防部上午表示，自早上6時40分起，陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部晚間再度發布新聞稿指出，自下午2時30分起，陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。（編輯：林克倫）1140317