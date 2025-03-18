川普稱習近平不久將訪美 北京沒說法

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（中央社台北18日電）美中領導人何時會面全球關注，對於美國總統川普昨天提到中國國家主席習近平「不久的將來」將訪美一事，中國外交部今天表示「沒有可以發布的信息」。

據陸媒澎湃新聞，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問「川普稱中美元首將在近期舉行會談」的問題，外交部發言人毛寧回應時僅說「我沒有可以發布的信息」。

川普當地時間17日下午出席華府一場活動時對媒體表示，習近平會在「不久的將來」訪美，但未說明具體時間。

川普第二任期開始後，國際間陸續傳出美中元首將在最近幾個月會面的消息，其中香港南華早報稱川普最快將於4月訪問中國；華爾街日報（The Wall Street Journal）則引述知情人士說，華府與北京已開始討論川習於6月舉行「生日峰會」（川普生日6月14日，習近平為6月15日）。

若「川習會」將如消息所稱於4月或6月舉行，將是川普與習近平時隔近6年首次面對面會晤。

對於「川習會」，新加坡聯合早報近日引述上海復旦大學美國研究中心教授韋宗友說，川習會何時舉行「還屬於捕風捉影階段」。

韋宗友分析，川習會的最大障礙是關稅問題。川普1月重返白宮後以「10加10」方式掀起對中國的貿易戰，嚴重衝擊兩國經貿，白宮單邊施壓也讓北京不滿，中美經貿團隊還須先有更多接觸，才更可能為川習會創造有利氣氛和條件。

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上海國際關係學者沈丁立則分析，川普上任首日就下令調查中國是否遵守2020年1月與美國達成的第一階段貿易協議，調查結果可能在4月初公布，不利川習會的舉行。

雖然如此，沈丁立認為，只要川普不對中國商品實施第3波懲罰性關稅，川習會仍有可能在6月登場。（編輯：周慧盈/邱國強）1140318