氣候變遷影響 中國冰川面積60年退減26%

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國科學院西北生態環境資源研究院發布中國第三次冰川編目數據集。最新資料顯示，2020年前後中國冰川面積約4.6萬平方公里，相較過去約60年期間退減26%，約7000條小冰川完全消失。

澎湃新聞21日報導，中國科學院西北生態環境資源研究院是中國最早從事冰川研究科研單位，其在「第三屆全國冰凍圈科學大會」發布中國第三次冰川編目數據集；先前分別在2002年、2014年發布第一次、第二次中國冰川編目數據集。

第三次中國冰川編目數據集內容顯示，2020年前後中國冰川面積約4.6萬平方公里，冰川總條數約6.9萬條。

相較第一次中國冰川編目數據集、1960年代至2020年期間，目前中國冰川面積減少約26%，約7000條小冰川完全消失。相較第二次中國冰川編目數據集、2008至2020年期間，中國冰川面積減少約6%，顯示中國冰川進入快速退縮階段。

中國科學院青藏高原研究所研究員張強弓在紅星新聞21日報導中表示，「冰川融化」普遍被視作氣候危機指標性事件。他說，冰川在溫度上升後消融的量與降雪後補給的量是一個動態平衡，一旦動態平衡被打破，就會出現現在看到的情況。

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張強弓指出，大多數人很難直接感受冰川融化帶來的影響，南北極冰川融化已釋出訊號。冰川融化恐將釋放被封存的遠古時期微生物（例如病毒），不過這些被釋放的病毒活性很低，致病率也很低。

紅星報導指出，為了提高人類對於冰川融化相關問題的認識與意識，聯合國大會2022年通過決議，宣布2025年為國際冰川保護年，從2025年起，每年3月21日為世界冰川日。（編輯：廖文綺）1140321