中國網紅司馬南愛國致富 被指5年隱匿收入加企業獲利達4億

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（中央社台北23日電）中國左派愛國網紅司馬南因2019至2023年間逃漏稅，被追繳及罰款人民幣約927萬元，連日引發熱議。有中國專業人士估算，司馬南同一期間隱匿的收入總額約達5703萬元（約新台幣2.6億元），旗下企業實際經營利潤也達2700萬至4000萬元。

針對巨額追繳及罰款，司馬南發文表示「低頭認罪，誠懇檢討，不求原諒」，還聲稱「這波行動不是針對司馬南的」，而是「針對所有的違法不守法者的」。但他又說，對網路名人來說，「都需要有一個稅務律師來幫你打理，這個環節捨不得」。

中國微信公眾號「法經網」22日發表一篇署名「周閃閃」，題為「司馬南到底賺了多少錢？」的文章指出，稅務機關21日披露的上述追繳及罰款金額「提供了窗口」，可倒推出司馬南上述5年間賺取到的財富規模。文章並直指，司馬南的偷稅帳本不僅揭示了他的貪婪，更暴露了他「愛國表演」的經濟動機。

文章指出，從稅務機關指司馬南2019至2023年間漏繳個人所得稅、增值稅共462.43萬元，再以其主要收入可能來自內容創作、演講和商業代言來看，以中國現行相關稅率計算，保守估計馬司馬南隱匿的個人收入總額約達5703萬元，分5年平均計算，每年收入即達1140萬元。

這篇文章直指，司馬南隱匿的個人收入總額，約為上述5年間中國城鎮居民人均可支配收入的30倍，更是農村居民人均可支配收入的60倍。

文章並針對司馬南旗下企業逃漏的企業所得稅分析，綜合個人與企業數據，司馬南及其控制企業在2019至2023年的總隱匿收入，可能介於9469萬元至1.05億元之間，實際利潤則在1370萬至1600萬元間，而這些金額還未列入司馬南未被查處的合法收入部分。

這篇文章指出，中國稅務稽查通常能查到的隱匿收入，約占被查者總收入的40%至60%。以此計算，同一期間司馬南及其控制企業的總營收可能在1.58億元至2.62億元之間，實際利潤則可能高達2700萬至4000萬元。

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文章直指，假設馬司馬南的收入結構中，有50%為合法申報，那麼司馬南的實際財富規模可能遠超中國社會大眾想像。

面對中國大眾對逃漏稅的質疑，司馬南事後除表示「服法」外，還發表5點聲明。除前述的3點外，還說「忠告那些像我一樣的人」，與MCN（多頻道網路）公司合作一定要簽協議，業者承諾代繳稅款才能是真的，否則會「萬劫不覆」；又說自己6年來在某MCN公司共獲酬600多萬，罰款加滯納金付出900多萬，「教訓不可謂不沉痛」。（編輯：邱國強）1140323