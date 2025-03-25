日中釣魚台海域爭端升溫 中國海警稱驅離4艘日船

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）日本及中國近日在釣魚台海域爭端升溫，日本指中國海警船在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊「領海」滯留時間創新高，中國海警局則表示，4天內對4艘「非法」進入釣魚台「領海」的日本漁船進行警告驅離。

中國海警微信公眾號24日發布，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，21日至24日，「日本『理惠丸』、『第八琴海丸』、『第八泰生丸』、『善幸丸2號』漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉德軍表示，釣魚台（中國稱釣魚島）及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警將持續在釣魚台領海內展開維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

據共同社24日報導，中國2艘海警船21日至24日駛入釣魚台列嶼周邊「領海」，並且尾隨日本漁船，滯留「領海」時間創下日本2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後的紀錄。先前最長紀錄為80小時36分。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140325