美對等關稅實施在即 分析指中國新增衝擊可能最小

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（中央社記者張淑伶上海25日電）美國總統川普即將在4月2日實施對等關稅，香港上善資本首席經濟學家夏春指出，在歷經前一次貿易戰中美互加關稅，以及今年美國又對中國加收20%關稅後，「對等關稅」現在對中國新增的衝擊可能是最小的。

微信公眾號「瀞漪金石財經」昨天發布，夏春接受鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪訪問時，對川普即將實施的對等關稅對於中國以及全球經貿帶來的影響發表看法。

他說，對等關稅現在對中國的衝擊可能是最小的，因為一方面美國現在已經對中國增收了20%的關稅，另外一方面就是之前2018、2019年兩國貿易摩擦時，中國提高的對美進口關稅，其實比美國提高的還要高一點。即便川普現在想要再給中國加關稅，以現在的理由或數據對比而言，他已經很難找到更高的關稅了。

但夏春認為，對等關稅對於歐盟、日本、墨西哥還有加拿大的衝擊就很大。歐盟有許多關稅收的比較高，例如歐盟對美國汽車的進口關稅是10%，但是美國對歐盟的汽車關稅目前只有2.5%；還有酒、鋼、鋁、肉類、農產品等收的關稅都比較高，「這樣對等關稅對這些國家衝擊都會很大」。

他說，加拿大也是如此，它對美國部分牛奶的關稅是200%到300%，所以一旦互相對等徵收，這部分國家都會受到很大的衝擊。

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距離4月2號還有一星期，他認為大家會想在這個窗口期多進行一些談判、多達成一些協議。

川普（Donald Trump）先前表示，將於4月2日宣布對各國普遍徵收對等關稅。他24日又說，美國政府下週對進口商品課徵對等關稅時，可能給予許多國家減免。（編輯：邱國強）1140325