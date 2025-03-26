台商被捕海協會致電回覆海基會 國台辦：子虛烏有

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（中央社記者謝怡璇北京26日電）近期一對台商父子在中國大陸武漢被拘留。陸委會副主委沈有忠日前表示，海基會向海協會發函，海協會有致電回覆。國台辦今天表示，不了解該案具體情況，並稱海協會電話回覆海基會一事純屬子虛烏有。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時表示，針對此案，國台辦並不了解具體情況。

陳斌華提到，由於「民進黨當局」拒不承認九二共識，兩岸兩會協商聯繫基礎早已停止。所謂海協會電話回覆海基會，純屬子虛烏有，「民進黨當局」不要再顛倒虛假訊息。

陳斌華表示，國台辦關心所有在大陸工作、生活、創業、學習的台灣民眾的生活、工作情況，歡迎台灣民眾參與兩岸的交流合作，持續為台灣民眾來大陸就業、創業創造便利條件，提供優質服務，並依法保障台灣民眾的合法權利，台灣民眾和台企也應遵守大陸的法律、法規，依法依規經營。

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陸委會副主委沈有忠18日在政治大學東亞研究所演講時提到，近期有一對台商父子在武漢被拘留。海基會向海協會發函，海協會沒有直接回函，但有打電話回覆，指二人都還活著，但涉入司法案件。

海基會18日回應，海基會接獲陸委會、民意代表轉來民眾失聯求助案件，經過聯繫了解後，在武漢確實有一對台商父子遭拘留，將與家屬保持聯繫，視情況提供必要協助。（編輯：陳鎧妤）1140326