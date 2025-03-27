房地產持續不振 前2月中國地方賣地收入銳減15.7%

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（中央社台北27日電）土地出讓收入向來是中國地方政府重要的財政收入，然而房地產動盪、經濟不振令土拍市場遇冷。據中國財政部資料顯示，今年前2個月的土地出讓收入年減15.7%。市場預估，今年多個省市全年的相關收入仍會衰退。

受到房地產監管等政策影響，加上大型房企面臨龐大的債務壓力，令經濟情勢雪上加霜，使得中國房地產開發商買地更加謹慎，連帶令地方政府仰賴的「土地出讓收入」持續下降。

據第一財經報導，中國財政部近日發布的資料顯示，去年全年土地出讓收入較2023年下降16%，而今年前2個月的土地出讓收入約人民幣4744億元（約新台幣2.16兆元），年減15.7%。

報導指出，去年除了黑龍江、雲南、天津、內蒙古、新疆、寧夏、湖北等省的土地出讓收入保持正成長外，其他省市的土地出讓收入都有不同程度的下滑。

報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恒分析，從目前資料及市場表現來看，區域分化的特徵明顯，一線城市的土地出讓金成長速度和溢價率明顯高於其他城市，顯示當地市場率先「止跌回穩」。

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另據中國房地產研究機構中指研究院數據顯示，今年前2個月，在中國300城中，一線城市住宅用地出讓金年增幅度最大，為57.6%；二線城市住宅用地出讓金年增30.9%，三四線城市僅年增9.9%。

由於外在條件不同，因此各個省市具體情況不一，報導指出，江蘇預計今年的土地出讓收入為5900億元，年減19%；浙江預計土地出讓收入約4420億元，年減6.4%；廣東今年土地出讓收入預計約3000億元，年增10.6%。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140327