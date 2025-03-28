加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 兩岸

台軍艦擦撞陸漁船 學者：北京擬塑具管轄權假象

2025/3/28 15:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北28日電）海軍中和軍艦在台中港外海擦撞中國大陸漁船「閩連漁61756」，中國大陸國台辦指稱，將進行調查。學者剖析，北京試圖藉此推進對台法律戰，擬形塑其具備「一國」管轄權假象。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲28日對中央社剖析，對於海上意外事故展開調查，這是一個具備管轄權的象徵，透過這類非軍事操作，中共可以達到推進台灣海峽法律戰的對台施壓目的，又不會在可能的「川習會」前夕將台海緊張局勢升得非常高。

揭仲提到，時任中國大陸外交部發言人汪文斌在2022年6月表態，「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，這段發言成為日後北京對台灣推進法律戰的主要論述，目前空白地帶包括海峽中線以東、台灣外離島禁限制水域。

北京持續設法將管轄權延伸空白地帶。揭仲舉例，去年金門海域「0214事件」後，中國大陸公務船開始常態性進入台灣外離島禁限制水域；北京這次喊話「將對事件進行調查」，恐怕這起事件被認定為可在海峽中線以東建立管轄例證的機會。

揭仲認為，不排除北京後續會以討公道、要賠償等名義，在中國大陸海警船或其他公務船「護航」情況下，驅使大量漁船前往海峽中線以東的事發地點附近海域抗議，創造中國大陸公務船於海峽中線以東護漁與管理海上經濟安全、交通的先例。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛28日對中央社分析，中國大陸國台辦主動拋出「將對事件進行調查」，這是為了呈現北京具備管轄權的狀態，彰顯其對於兩岸船隻、艦艇具備同屬「一國」下的管轄權利。

王智盛認為，這是屬於形式表態，事實是北京不可能調查台灣軍艦，不過在某種程度上，還是要在法律層面營造具備管轄權假象。在實質處理上，北京還是應該回到兩岸既有溝通機制，透過海基會、海協會了解責任歸屬、討論後續賠償。

「不過感覺得出來，國台辦重視的是形式、不是實質」，王智盛認為，在這起事件上，北京注重的是同屬「一國」管轄權的彰顯，不是真正地想要去釐清事件發生前因後果與後續處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中和軍艦27日凌晨在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處與「閩連漁61756」擦撞，無人員受傷，艦艇受損部分不影響航行安全。海軍艦隊指揮部27日上午表示，案件發生後協請海巡署到場協處與蒐證，後續依規調查，釐清責任歸屬。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）27日晚透過發言人陳斌華名義表示，「中和艦與福建一正常作業的漁船在東經119.55度、北緯24.27度發生碰撞，雖未造成人員傷亡，但漁船受到損傷。我們對台艦的惡劣行徑表示譴責，將對事件進行調查」。（編輯：周慧盈）1140328

#中央警察大學
#中國大陸
#海峽中線
#國台辦
#揭仲
#王智盛
#北京
#外交部
#海軍艦隊指揮部
#海基會
揭仲
海鯤艦進行繫泊試俥測試 學者：確保達到最佳性能國防預算將增至GDP3% 學者促提採購神盾艦等主戰儎台
王智盛
中國兩會涉台 學者：習近平講話與反分裂法為關鍵字兩岸重啟觀光交流 學者：「小兩會」協商有必要
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：