台軍艦擦撞陸漁船 學者：北京擬塑具管轄權假象

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（中央社記者李雅雯台北28日電）海軍中和軍艦在台中港外海擦撞中國大陸漁船「閩連漁61756」，中國大陸國台辦指稱，將進行調查。學者剖析，北京試圖藉此推進對台法律戰，擬形塑其具備「一國」管轄權假象。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲28日對中央社剖析，對於海上意外事故展開調查，這是一個具備管轄權的象徵，透過這類非軍事操作，中共可以達到推進台灣海峽法律戰的對台施壓目的，又不會在可能的「川習會」前夕將台海緊張局勢升得非常高。

揭仲提到，時任中國大陸外交部發言人汪文斌在2022年6月表態，「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，這段發言成為日後北京對台灣推進法律戰的主要論述，目前空白地帶包括海峽中線以東、台灣外離島禁限制水域。

北京持續設法將管轄權延伸空白地帶。揭仲舉例，去年金門海域「0214事件」後，中國大陸公務船開始常態性進入台灣外離島禁限制水域；北京這次喊話「將對事件進行調查」，恐怕這起事件被認定為可在海峽中線以東建立管轄例證的機會。

揭仲認為，不排除北京後續會以討公道、要賠償等名義，在中國大陸海警船或其他公務船「護航」情況下，驅使大量漁船前往海峽中線以東的事發地點附近海域抗議，創造中國大陸公務船於海峽中線以東護漁與管理海上經濟安全、交通的先例。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛28日對中央社分析，中國大陸國台辦主動拋出「將對事件進行調查」，這是為了呈現北京具備管轄權的狀態，彰顯其對於兩岸船隻、艦艇具備同屬「一國」下的管轄權利。

王智盛認為，這是屬於形式表態，事實是北京不可能調查台灣軍艦，不過在某種程度上，還是要在法律層面營造具備管轄權假象。在實質處理上，北京還是應該回到兩岸既有溝通機制，透過海基會、海協會了解責任歸屬、討論後續賠償。

「不過感覺得出來，國台辦重視的是形式、不是實質」，王智盛認為，在這起事件上，北京注重的是同屬「一國」管轄權的彰顯，不是真正地想要去釐清事件發生前因後果與後續處理。

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中和軍艦27日凌晨在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處與「閩連漁61756」擦撞，無人員受傷，艦艇受損部分不影響航行安全。海軍艦隊指揮部27日上午表示，案件發生後協請海巡署到場協處與蒐證，後續依規調查，釐清責任歸屬。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）27日晚透過發言人陳斌華名義表示，「中和艦與福建一正常作業的漁船在東經119.55度、北緯24.27度發生碰撞，雖未造成人員傷亡，但漁船受到損傷。我們對台艦的惡劣行徑表示譴責，將對事件進行調查」。（編輯：周慧盈）1140328