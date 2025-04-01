陸配小微、恩綺離台 國台辦：踐踏兩岸婚姻群體權利

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（中央社記者謝怡璇北京1日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期離境，兩人均已離台。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，譴責「民進黨當局」踐踏兩岸婚姻群體基本權利，將依法追責、嚴懲「台獨」打手、幫兇迫害陸配的惡劣行徑。

陸配「小微」和「恩綺」因發布涉及鼓吹武統言論影片，遭移民署分別廢止依親居留許可和管制5年不得再申請依親居留，及廢止長期居留許可。「恩綺」昨日搭機離台，「小微」則於今日下午遭移民署執行強制出境，搭機離台。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）晚間以發言人朱鳳蓮名義回答記者提問，關於陸配「小微」和「恩綺」遭限期離境一事。

朱鳳蓮表示，這是「民進黨當局」對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，無論是「亞亞」、「恩綺」、「小微」，還是40多萬大陸配偶群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。

朱鳳蓮說，「民進黨當局」一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，對此予以強烈譴責，並將依法追責、嚴懲「台獨」打手、幫兇迫害大陸配偶的惡劣行徑。

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朱鳳蓮稱，「民進黨當局」所作所為暴露其標榜的民主是「民進黨作主」，自由是只有主張「台獨」的自由。如任由「民進黨當局」大搞「台獨」專制、思想審查，台灣社會將陷入人人自危的境地。希望廣大台灣民眾對此要有清醒認識，維護自身權益。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天赴立法院備詢前受訪表示，極少數陸配發表不當言論，包括矮化、消滅中華民國，或武力侵台、鼓吹戰爭等言論都是不當的，並呼籲極少數不當言行的陸配，不要影響認同台灣、愛護這塊土地的其他新住民，不要有標籤化的影響。（編輯：周慧盈）1140401