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中國駐印度大使稱願加強兩國合作 進口更多產品

2025/4/2 12:27
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（中央社台北2日電）全球正等待美國公布對等關稅細節及研究如何因應，中國國家主席習近平日前與印度總統慕爾穆互致賀電時表示，中印「龍象共舞」是雙方正確的選擇；中國駐印度大使徐飛洪表示，願與印度加強經貿等領域合作，進口更多符合市場的需求、銷路好的印度產品。

新華社1日報導，習近平1日與慕爾穆（Droupadi Murmu）互致賀電，慶祝兩國建交75週年。習近平表示，中印關係發展歷程表明，做相互成就的伙伴、實現「龍象共舞」是雙方的正確選擇，願以建交75週年為契機，增進雙方戰略互信，加強各領域交流合作，深化在重大國際事務中的溝通和協調，共同維護中印邊境地區和平安寧，推動中印關係健康穩定向前發展。

環球時報1日報導，徐飛洪日前接受環球時報專訪時表示，中國多年來保持印度第一大貿易夥伴地位，根據中方數據，2024年中印雙邊貿易額為1384.78億美元，年增1.7%。今年1至2月雙邊貿易額達236億美元，年增2%。

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徐飛洪表示，中方願與印方加強經貿等領域務實合作，進口更多適銷對路（符合市場的需求、銷路好）的印度產品，也歡迎更多印度企業赴中投資；也希望印方為中國企業營造公平、透明、永續的營商環境，進一步擴大雙邊互利合作。

徐飛洪表示，今年年初舉行的中印副外長/外秘級對話期間，雙方同意恢復中國和印度的直航航班，並採取措施，為兩國人員往來和互派記者提供便利，目前正商討具體方案。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140402

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