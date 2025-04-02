共軍軍演 山東號編隊在台灣以東海空域演練

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（中央社記者謝怡璇北京2日電）中國官媒央視新聞報導，中共解放軍東部戰區發言人施毅表示，東部戰區組織山東號航空母艦編隊在台灣以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練。

據央視新聞報導，中共解放軍東部戰區發言人施毅表示，4月2日，東部戰區組織山東號航空母艦編隊在台灣以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。

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國防部昨天指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦位於台灣東南方220浬，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控、應處。

回顧過去中共近年對台軍演出動航空母艦情況，中共山東號曾於2023年4月的中共對台「聯合利劍」軍演在台灣東南方的西太平洋海域進行演訓，共軍之後於2024年10月的「聯合利劍-2024B」軍演出動遼寧號航空母艦參與軍演，當時遼寧號航艦編隊也是在台灣東南方的西太平洋海域進行操演，但國防部當時並未披露遼寧號與台灣之間的確切距離。（編輯：呂佳蓉）1140402