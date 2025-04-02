共軍演練加代號 學者：表現較強政治用意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北2日電）共軍東部戰區今天宣布組織「海峽雷霆-2025A」演練。學者剖析，共軍演訓搭有特別代號時，表示其為非計畫性演習，多會搭配大量宣傳，有較強的針對性與政治表態用意。

共軍東部戰區1日宣布在台灣周邊展開聯合演訓；2日指出在台灣海峽中部、南部相關海域組織海峽雷霆-2025A演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等項目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲2日對中央社剖析，共軍演訓倘若沒有代號，通常是年度例行計畫性演習；這兩天演訓情況看起來，北京是將原先預定實施的聯合戰備警巡再擴大，加入一些陸地科目，海空基本為聯合戰備警巡模式。

揭仲認為有這樣的情況原因在於北京決策較晚。他說，賴政府於3月13日拋出應對統戰滲透國安17項策略，北京可能較晚才決定要採軍事演練高調回應，於是將軍方既有規劃改一改，後又加上代號，成為一個新的宣傳。

揭仲說明，有代號的共軍演訓通常是非計畫性演習，例如去年「聯合利劍」，這類演訓會有較強針對性、有政治表態用意，代表北京對某件事情表達不滿，所以也會搭配較多圖文宣傳，達到「旗幟鮮明」效果。

他提到，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）3月26日連發9篇新聞稿批評賴政府，不排除北京在那時候才決定採取軍事演訓表態；海警船在這波演訓大舉出動，這是為了創造中線以東行使管轄權例證，支持北京對於台灣海峽法律戰訴求。

揭仲表示，海峽雷霆-2025A後面接著「A」，這代表對於北京來說，如果台灣再有「在其眼中屬於非常挑釁的行為」時，後續恐再有「B」、「C」，這是共軍於代號中拋出的暗示。

透過 Google News 追蹤中央社

大陸委員會（陸委會）昨天透過新聞稿表示，對於共軍在台灣周邊海空域聯合演訓表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。

陸委會批評，中共窮兵黷武的軍事挑釁行徑升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定、威脅全球安全，中共是不折不扣的「麻煩製造者」，與其宣稱的「世界和平建設者」背道而馳，更讓國際社會認清其所謂的全球安全、文明倡議是謊言。（編輯：吳柏緯）1140402