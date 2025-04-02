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王毅：美對中國加徵關稅以怨報德 中俄永不為敵

2025/4/2 18:30
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（中央社台北2日電）中國外長王毅1日接受俄媒專訪時聲稱，中方「本著人道主義精神」幫助美國禁毒，美方卻「以怨報德」，以芬太尼為藉口兩次對中國加徵關稅。這種做法將嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序，「美國優先」不應是「美式霸凌」。

王毅還說，當前中俄關係有三大特質：一是世代友好、「永不為敵」；二是平等相待、合作共贏；三是不結盟、不對抗、不針對第三方。這「三不」原則是「國際關係史上的創舉」，也是兩國關係發展的必然選擇。而「中俄全面戰略協作夥伴關係」歷經國際風雲考驗，站立時代進步潮頭，「穩如泰山，牢不可撼」。

據中國外交部官網，王毅1日接受「今日俄羅斯」（Rossiya Segodnya）媒體集團專訪，針對美中貿易戰及中俄關係等議題，作上述表示。

王毅說，美方不在自己身上找原因，而是一味推卸責任，諉過於人，動輒加徵關稅，甚至搞極限施壓。這種「自己生病卻讓別人買單」的做法，不僅解決不了存在的問題，還將嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序，損害自身國際信譽。

他又說，「美國優先」不應是「美式霸凌」，更不能把自己的利益建立在損害別國正當權益的基礎上。美方以芬太尼為藉口兩次對中國加徵關稅，尤其站不住腳，芬太尼在美國的濫用是美國「自己要面對和解決的問題」。

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王毅聲稱，中國是當今世界上「禁毒政策最嚴格、最徹底的國家」。中方「本著人道主義精神，為美國提供各種幫助」，美方卻「無端加稅，以怨報德」，到底是想解決問題，還是蓄意製造矛盾？

他說，如果美方真的想解決芬太尼問題，那就取消無理加徵的關稅，與中方進行平等協商，尋求互利合作之道。中國從來不接受強權霸權，美方如果一味施壓，甚至「繼續搞各種訛詐」，中方必將堅決反制，採取堅決措施堅定維護自身主權、安全、發展利益，希望「美方認清歷史大勢，作出理性選擇」。（編輯：邱國強）1140402

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