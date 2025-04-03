美祭對等關稅 瑞銀：中國經濟成長率可能減半

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（中央社台北3日電）美國總統川普2日投下「對等關稅」震撼彈，川普上任以來對中國加徵關稅累計達54%，國際投行瑞銀預測，如此的關稅水準可能讓中國經濟成長率減半。

川普2日在白宮簽署關於對等關稅的行政令，分析指這是川普政府至今影響範圍最廣、衝擊力度最大的關稅政策，也可能是近百年來對全球貿易格局衝擊最劇烈的關稅風暴。中國這次被徵34%的對等關稅，加上此前川普年初就任後已對中國累計加徵20%的關稅，也就是新徵關稅高達54%

外電引述澳洲麥格理金融集團（Macquarie Group Ltd）稍早前的估計稱，美國對中國的關稅若達到60%，中國的經濟成長可能下降2個百分點。

另據香港星島日報網今天報導，國際投行瑞銀（UBS Group AG）也預測，這樣的關稅水準可能使中國年度經濟成長率減半。

不過，上海國際經濟交流中心副理事長徐明棋表示，川普的基本策略仍是將關稅作為交易籌碼，透過極限施壓，先落實對等關稅，再進行談判，迫使貿易夥伴讓步，與美國重新制定經濟協議，以降低關稅。

中國首席經濟學家論壇理事長連平則認為川普關稅對中國影響有限，原因包括中國對美貿易依賴度較小，兩國貿易依存度下降，而且貿易在中國經濟的占比已下滑。

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此外，連平分析，中國製造業具全產業鏈、全部門優勢，而且中國已在美國之外開闢市場，與其他國家貿易保持良好態勢。與此同時，中國累積了豐富的貿易戰應對經驗，未來還存在談判可能性。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，新關稅短期會帶來影響，例如不利於一些競爭力較弱的產業，但中國經濟韌性強，如果應對得當，總體風險可控。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140403