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中國整治內捲競爭促停止加班 口號難扭轉職場現實

2025/4/4 17:26
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（中央社台北4日電）中國官方整治內捲式競爭，督促企業停止加班、鼓勵彈性休假，更有媒體報導企業響應推出「不加班運動」，但是在現實的職場「不加班只是把工作帶回家」，「誰能不加班」成了許多勞動者面對「口號」時的共同疑問。

中國社會內捲競爭嚴重，企業加班文化盛行，官方認為有礙提振消費、不利企業發展。隨著中共中央經濟工作會議提出了綜合整治內捲式競爭後，中國市場監管總局日前舉行座談會，與企業負責人討論與相關議題；中國國家發改委日前也強調，不得違法延長勞動者工作時間、鼓勵彈性休假。

據英國廣播公司（BBC）中文網，從官方下令後，中國開始用「整治」一詞描述這樣的要求。中國的媒體開始報導外送平台美團取消外送員超時扣款、企業辦公樓晚上9時準時關燈以及強制晚上6時20下班等「新生態」，「不准加班」也成微博熱搜。

然而報導引述多家中資車企、網路公司的員工表示，加班依然是常態。真正的職場，「誰能不加班」是許多人的真實心聲與疑問。

一名新能源汽車公司員工李先生表示，「（加班）是入職的時候的默認選擇」，而且任職的公司表面上完全不承認加班，但「有同事上午接受諮詢提到了公司工作生態，下午就被開除了」；另一車企員工提到，每週六強制上班，作息完全混亂，電話一來就得起來工作。

在江蘇的汽車配件製造商王先生受訪時指出，過去幾年間，哪怕頂著疫情期間的海關封鎖壓力，也不太願意與中資車企合作，因為「壓力太大」。

他說，訂單向來來得多又急，一旦接了，他和工人都要加班，而且儘管政府發文警告車企避開低價競爭，但仍有車企要求供應商降低成本。

報導稱，內捲式的激烈競爭導致產能過剩，中國車企將市場拓展目標面向海外。但高速迭代的節奏、出海適應市場的要求，進一步導致車企員工的加班情形更嚴重。

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中國的「勞動法」雖規定企業員工每日工時不超過8小時，每週平均工時不得超過44小時。但實際上勞工很難透過仲裁等手段維護自己的合法勞動權益；此外，企業要規避加班審查也有很多手段。

報導引述業內人士說，有些中國車企施行靈活上下班制度，不用打卡，這樣導致的加班並未被記錄。此外，成立子公司、合資公司或者外包，都是車企可以選擇的合規方式。也有一些企業對於供應商的勞動環境監督僅限於發放問卷、自主填報，缺乏有效的三方監管。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140404

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