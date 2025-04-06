中柬雲壤港海軍基地掛牌 雙方共建共用

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（中央社台北6日電）由中柬共建的柬埔寨雲壤港海軍基地現代化升級項目昨天進行啟用儀式，柬埔寨否認中國獲得該基地的獨家軍事使用權，強調不允許任何外國在境內設立軍事基地；中國軍事專家則表示，基地是雙方共建共用，作為後勤保障及聯合訓練之用。

綜合柬華日報及柬中時報5日報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）5日出席中國援建柬埔寨雲壤海軍基地現代化升級改造項目竣工儀式時宣布，中國國家主席習近平將於本月中旬對柬埔寨進行正式訪問。

洪馬內表示，習近平此次訪問以及中柬雲壤港聯合保障和訓練中心的掛牌啟用，彰顯柬中兩國深厚而牢固的戰略夥伴關係，有力地駁斥有關柬中關係出現裂痕的謠言。

洪馬內表示，中方持續向柬埔寨軍隊提供包括技術裝備、人員培訓等支持。雲壤海軍基地現代化升級改造項目以及中柬雲壤港聯合保障和訓練中心的完工，體現了柬中兩軍富有成效的合作，將提升柬埔寨的國防能力。

洪馬內表示，自升級改造項目動工以來，國際社會不斷對基地用途作出不實揣測與指責，聲稱該項目旨在為中國軍隊駐軍提供條件。他否認中國獲得該基地的獨家軍事使用權。

洪馬內強調，根據柬埔寨憲法，柬埔寨不允許任何外國在境內設立軍事基地。他表示，雲壤港將向所有友好國家的軍隊開放。

中國國防部官網5日發布訊息，指中柬雲壤港聯合保障和訓練中心5日正式掛牌，用於保障兩軍展開地區反恐、防災減災、人道主義救援、聯合訓練等行動。雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉。中心建設和使用符合兩國國內法及相關國際法，不針對任何第三方。

對於有分析指這是中共解放軍繼吉布地之後第二個海外保障基地，環球時報5日引述中國軍事專家張軍社表示，兩者並不完全相同，吉布地保障基地由解放軍獨立使用和維護，中柬雲壤港聯合保障和訓練中心是由雙方共建共用，共同維持中心正常運作；在功能上除了後勤保障之外，還多了聯合訓練，有助提高柬國軍事現代化建設水平。

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自2022年以來，中國一直資助雲壤海軍基地的翻修，這個基地最初部分使用美國資金建造。

美國方面曾表示，雲壤海軍基地可能使北京在暹羅灣（Gulf of Thailand）附近有爭議的南海獲得重要的戰略地位，中國宣稱對南海幾乎擁有全部主權。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140406