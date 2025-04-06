中國對美反制關稅 部分產品如大豆短期可能漲價

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（中央社台北6日電）美國總統川普宣布對中國再加徵34%對等關稅後，中國也宣布反制，將同樣對美加徵34%關稅。分析指出，部分商品如大豆等農產品，短期可能漲價，化工、塑料等可能出現小幅擾動。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅，將於9日生效。中國4日宣布反制，將對美國進口商品加徵34%關稅，自台北時間10日12時1分生效。

財聯社5日報導，中國銀河證券分析了中國對美加徵關稅，對中國的影響。銀河證券的研究報告指出，依照對產品的依賴度及涉及金額等，可將受影響程度分為4方面。

其中一方面是電氣機械、尖端儀器等高科技產品（如半導體設備、光學、核反應堆等），雖然進口依賴度相對較低，但進口絕對金額大，對國產化、自主可控產生有更高要求。

另一方面是飛機，2024年中國的124億美元（新台幣4107億元）飛機進口中，有一半來自美國，大額加徵關稅對歐洲和中國國產飛機將有利多因素。

至於美國輸中國的農產品如大豆、動植物油等，中國對其有一定依賴度且屬於必需品，短期可能形成漲價，但有可替代的進口國，如從阿根廷等進口。

最後一方面是汽車、化工、塑料、藥品等行業，也可能造成小幅擾動。

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銀河證券報告指出，中國對美進口商品依存度最高的是運輸設備領域如航空、太空飛行器及其零件，依存度達到50%，對美進口依賴度超過20%的包括動植物油、煙酒、紙等。從金額來看，2024年從美進口商品中金額超過100億美元者主要集中在礦產品、電氣機械、儀器儀表、動植物油等方面。

報告提到，隨著中國推出強力反制措施，業界普遍預期美國對中出口將受到顯著影響，中國對美國進口商品的需求將會重構，國內一些產品的國產化進程預料將提速，特別是自美進口絕對金額較大的行業，中國國內產品的國產化空間有望進一步打開。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140406