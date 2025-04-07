中國外交部：日本福島核處理水 檢測無異常

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（中央社台北7日電）中國外交部發言人林劍今天宣布，中方科研機構已完成對2月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的氚、銫-137、鍶-90等放射性核素的「活度、濃度未見異常」。但他又說，單次檢測結果沒有異常，不能保證今後的檢測都沒有問題。

日本2023年8月24日起向太平洋排放福島第一核電廠核處理水，曾引發中國強烈不滿，並宣布停止日本水產品進口，一度引發中國國內的民族主義情緒，此後兩國對此展開多次磋商談判。至於中方此時宣布核處理水檢測無異常，是否與美國總統川普（Donald Trump）宣布「對等關稅」有關，引發外界揣測。

中國外交部下午舉行例行記者會。有中國記者提問，中國專家2月間再次赴福島第一核電廠獨立採集「核汙染水」（核處理水）有關樣本，近日已得出檢測結果，發言人可否介紹具體情況？

林劍回答，經向有關部門了解，中方科研機構已完成對2月間赴日本及福島核電廠附近海域獨立採集的海水、海洋生物等樣本的檢測分析。樣本中，氚、銫-137、鍶-90等放射性核素的「活度、濃度未見異常」。中方後續的相關檢測數據將提交國際原子能總署（IAEA），由其統一匯總發布。

但林劍不忘強調，中方多次指出，單次檢測的結果沒有異常，不能保證今後的檢測都沒有問題。

林劍說，在日前舉行的中日經濟高層對話中，日方重申，接受對排海的長期國際監測和中方的獨立取樣監測，確認持續開展上述監測活動。但中方反對日方排放「核汙染水」的立場從未變化。

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他提到，中方將繼續會同國際社會和IAEA等相關專業組織，敦促日方切實履行承諾，確保排海處於國際監督之下。

至於中國是否因為福島核處理水檢測結果無異常，重新開放日本水產品進口，林劍說，在日方履行承諾，「檢測結果未出現異常」的基礎上，中國海關總署已於3月12日應約與日方在北京就日本水產品安全問題，進行了技術交流。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140407