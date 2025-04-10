加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
對等關稅暫緩90天台股強彈 收漲1608點創史上最大漲點
首頁 / 兩岸
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗1/64
首頁 / 兩岸

美中關稅戰 毛寧轉發毛澤東影片：不怕挑釁不退縮

2025/4/10 13:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）美國提高對中商品關稅至125%。中國外交部發言人毛寧今天在X平台上轉發前中共領導人毛澤東的影片，並稱「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」

毛寧在X平台上轉載了一段前中共領導人毛澤東的影片，顯示背景為1953年2月全國政協一屆四次會議閉幕會上的講話，並且用英文寫道：「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」

當時，韓戰（中稱：抗美援朝戰爭）已經打了2年多。影片中，毛澤東說：「這個仗要打多久時間，我看我們不要作決定。它過去是由杜魯門，以後是由艾森豪威爾或者美國將來的什麽總統由他們去做決定的。這就是說，他們要打多久，（我們）就打多久，一直打到（我們）完全勝利！」

毛澤東在影片中揮舞著手，台下爆出如雷掌聲。影片並附有英文翻譯字幕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美中互掐脖子的關稅戰你來我往，美國總統川普態度再轉強硬，對中國徵收的關稅提高至125%。

據中國海關總署4月9日公告，自今日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵84%關稅。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1140410

毛澤東
紐時：川普回任總統 許多中國人看到了美國文革華爾街日報：川普對俄推「反向尼克森」外交路線
毛寧
川習會只聞樓梯響 分析指細節談妥前中國不會安排美中關稅戰加劇 挺川普參議員訪北京
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
港評：中國強化周邊外交應對貿易戰
66
更多編輯台推薦新聞：