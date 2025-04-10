美中關稅戰 毛寧轉發毛澤東影片：不怕挑釁不退縮

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（中央社台北10日電）美國提高對中商品關稅至125%。中國外交部發言人毛寧今天在X平台上轉發前中共領導人毛澤東的影片，並稱「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」

毛寧在X平台上轉載了一段前中共領導人毛澤東的影片，顯示背景為1953年2月全國政協一屆四次會議閉幕會上的講話，並且用英文寫道：「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」

當時，韓戰（中稱：抗美援朝戰爭）已經打了2年多。影片中，毛澤東說：「這個仗要打多久時間，我看我們不要作決定。它過去是由杜魯門，以後是由艾森豪威爾或者美國將來的什麽總統由他們去做決定的。這就是說，他們要打多久，（我們）就打多久，一直打到（我們）完全勝利！」

毛澤東在影片中揮舞著手，台下爆出如雷掌聲。影片並附有英文翻譯字幕。

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美中互掐脖子的關稅戰你來我往，美國總統川普態度再轉強硬，對中國徵收的關稅提高至125%。

據中國海關總署4月9日公告，自今日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵84%關稅。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1140410