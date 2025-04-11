中國主辦北太平洋海警論壇 俄美加日韓出席

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（中央社台北11日電）中國海警局主辦的第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇專家會7至11日在南京舉行，除了中國，美國、俄羅斯、加拿大、日本及韓國等成員機構全數派代表出席。

中國海警局今天在官網公布，第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇（NPCGF）專家會於7至11日在江蘇南京舉行。這次會議是2019年以來，中國、美國、俄羅斯、加拿大、日本及韓國等6個成員機構首次全數派代表出席。

港媒01表示，這顯示北太平洋地區多邊海上合作再現實質進展。據公開訊息，論壇為加強區域海上執法協作與安全治理的平台，成立於2000年，由日本海上保安廳倡議發起，中國於2004年加入。

這次由中國海警主辦的專家會是繼2018年廈門會議後中方第二次承辦論壇。論壇每年輪流由成員國主辦一次專家會與高官會。

中國海警局表示，本次會議以「加強多邊合作，維護海上穩定」為主軸，討論議題包括打擊偷渡與毒品等非法販運行為、協調公海漁業執法巡航、海上應急救援、環境保護經驗交流及執法資訊共享等。

中國外交部與交通部官員也出席了本次活動相關環節。據中國海警局，論壇成果展現「多邊協作推動地區海洋治理的積極意願」。

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據報導，俄羅斯去年並未出席由日本主辦的會議，今年在中國主辦下，六方6年來再度齊聚。中國海警近年來持續強化國際交流，除了與日本、韓國、俄羅斯、巴基斯坦等國家的既有合作，2023年首次與印度、祕魯、柬埔寨展開高級別會晤。

中國海警局透露，今年稍晚中國也將主辦本屆高官會，進一步鞏固多邊合作成果。（編輯：周慧盈）1140411