中國西班牙簽備忘錄 深化電影領域合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）為報復美國提高對中國進口商品的關稅，北京表示將減少好萊塢電影進口。值此之際，中國今天與西班牙簽署備忘錄，深化電影領域合作。

據中國官媒央視新聞，中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）11日在北京簽署「中華人民共和國國家電影局和西班牙王國電影與視聽藝術局關於電影合作的諒解備忘錄」。中國國務院總理李強與到訪中國的西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）見證了合作文件的簽署。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國是全球第二大電影市場。報導說，據備忘錄內容，中西雙方將進一步深化電影領域的交流合作，在參加節展、互映影片、合作攝製、人員往來等方面拓展務實合作，為推動兩國人文交流和雙邊關係發展注入新動力。

為報復美國總統川普提高對中國進口商品的關稅，中國國家電影局10日宣布將適度減少美國影片進口數量，但未說明具體數字。據統計，去年中國進口了37部美片。（編輯：周慧盈）1140411