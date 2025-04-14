持續拉攏他國 中國海關總署稱共同反對美國關稅霸凌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）美中關稅戰升溫，中國批美並拉攏其他國家的策略方針也逐漸清晰。負責進出口業務的中國海關總署今天稱，中國與歐盟國家攜手合作，維護全球產業鏈與供應鏈穩定，並與各方共同反對美國關稅霸凌行為。

中國在對美關稅政策上持續採取強硬態度，同時也頻頻透過不同管道與他國通話聯繫，表達合作應對關稅之意。

綜合界面新聞、財聯社，14日上午，中國國務院新聞辦公室舉行新聞記者會，中國海關總署副署長王令浚稱，美國以各種藉口對包含中國在內的所有交易夥伴濫施關稅，不但對全球貿易造成負面影響，更是典型的關稅霸凌行為。

他說，美國所謂的對等關稅，顛覆現有國際經貿秩序，將美國利益凌駕於國際社會公利之上，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

在批評美國的同時，王令浚再三強調，「中國和歐盟是互為彼此最重要的交易夥伴」。

他說，中國和歐盟的經濟總量合計超過全球的1/3，雙方都是經濟全球化和貿易自由化的宣導者、世貿組織的堅定維護者和支持者，在許多方面有著廣泛共同利益和巨大合作空間。在全球經濟不穩定、不確定因素增加的形勢下，中歐雙方「密切溝通、攜手合作，共同維護自由開放的貿易投資，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，這將為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性」。

至於關稅戰發展至今造成的影響，王令浚則說「美國政府所作所為已經引起全球普遍反對」。他強調，中國已經堅決採取反制措施，並將與各方繼續共同反對美國關稅霸凌、霸道行為，共同捍衛多邊貿易體制和經濟全球化，「敦促美方立即糾正錯誤做法，按照相互尊重的原則，通過平等對話解決貿易分歧」。

透過 Google News 追蹤中央社

他並稱，中國海關將堅決貫徹落實中共中央的決策部署，本於海關職責，「嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益」。

另據海關總署新聞發言人呂大良在上午的記者會表示，近期，從進口的美國禽肉骨粉中檢出了沙門氏菌，已依法依規暫停了3家涉事企業的輸入中國的資格，也對外發布了公告並向美國官方主管部門通報。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140414