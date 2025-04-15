赴陸有風險 陸委會鼓勵出發前登錄動態系統

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（中央社記者李雅雯台北15日電）陸委會今天表示，去年1月1日至今年3月底止，赴陸失聯、被留置盤查、被限制人身自由案例累計82個，前往中國大陸有風險，建議出發前登錄「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

大陸委員會（陸委會）15日晚透過新聞稿表示，中國大陸持續收緊國安，更於去年6月發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），威脅民眾赴陸旅遊人身安全，目前赴陸港澳旅遊警示為「橙色」。

陸委會統計資料顯示，去年1月1日至今年3月31日止，涉及赴陸失聯（9人）、被留置盤查（13人）、被限制人身自由（60人）狀況累計82人；根據國安局資訊，民眾赴陸遭盤查案例倍增。

陸委會指出，中國大陸藉由兩岸交流提高各式對台威脅，為了提高赴陸旅遊風險意識，補助中華民國旅行商業同業公會全國聯合會（全聯會）在台北舉辦「兩岸觀光旅遊安全暨國人赴陸港澳動態登錄系統注意事項說明會」。

陸委會提到，除了與旅遊業者加強溝通外，期望旅遊業者協助落實各種登錄制度，鼓勵民眾在出發前，登錄「國人赴陸港澳動態登錄系統」，以利有必要時候，由政府提供急難救助協助。

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陸委會強調，事前登錄沒有強制性，登錄上載資料會依法保密，維護個人隱私。

為了讓更多民眾了解赴陸旅遊風險與了解登錄系統，後續將繼續補助全聯會分別於24日、28日在高雄、台中辦理說明會。（編輯：邱國強）1140415