關稅戰後 中國跨境電商敦煌網在美下載量爆增

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（中央社記者張淑伶上海16日電）美國對中國施加強大的關稅壓力後，中國一款B2B的跨境電商App「敦煌網」近日在美國下載量爆增。分析認為，這是在短影音推波助瀾下，美國用戶激起對中國製造名牌服飾的囤貨慾望。

綜合每日經濟新聞、財聯社等媒體報導，短短幾天內，中國跨境電商App（應用程式）敦煌網（DHgate）在美區App Store免費總榜中排名升至第2，僅次於Chat GPT。

根據應用情報提供商Appfigures的數據，在當地時間11日，這款應用程式還僅僅排列在美國非遊戲類免費iPhone應用排行榜上的第352位。但到了13日已狂飆到了第6位，14日進一步升到了第2位。

據報導，隨著美國關稅政策的調整，有大量中國供應商和製造商開始製作短影音在TikTok發布，向海外消費者解釋全球奢侈品、名牌服裝等市場的「實際運作方式」，稱歐洲的名牌服裝、配飾的生產地源自中國，且可以通過中國的跨境電商網站直接購買到「源頭好貨」。

許多短片還直接提供了網址和聯繫方式，引導觀眾直接向這些供應商下單。結果，這些影片大大提升了敦煌網的熱度。

雖然從中國寄往美國家庭的小包裹關稅豁免也將於5月2日起取消，但這些影片仍可能引發一輪美國消費者從中國廠商直接購買產品的浪潮。因為即便算上關稅，這些商品依然要比在美銷售品牌貨便宜上許多。

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這些短片讓美國消費者看見，名牌服飾在中國的出廠價格比起掛上牌子後銷往歐美，中間差價可能達數十倍、百倍。

公開訊息顯示，敦煌網2004年創立，是B2B跨境電商交易服務平台，覆蓋全球225個國家及地區，提供100多條物流線路和14個海外倉，在北美、拉美、歐洲等地設有全球業務辦事機構。截至目前，敦煌網累計註冊供應商超過260萬家，線上產品數量超過3300萬件，累計註冊買家超過5960萬。（編輯：呂佳蓉）1140416