關稅戰下首個中國廣交會 有參展商稱美國訂單消失

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（中央社台北16日電）被視為「外貿晴雨表」的中國廣交會15日開幕，這是美國宣布對等關稅後，中國首次舉辦此類展銷會。有參展商表示，自從美國總統川普表示對中國加徵145%關稅後，其公司的美國訂單就消失了。

第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日開幕。主辦方表示，截至8日，有17萬海外買家已登記，當中約10%來自美國及歐洲，而去年11月的廣交會，有約20%海外買家來自歐美。

廣交會是中國最大型的貿易展銷會，一年在廣州舉行2次，有超過3萬個參展商。

路透社今天報導，一間醫療儀器生產商行銷經理李小姐在廣交會會場受訪時表示，自從美國宣布對中國加徵145%關稅，其公司的美國訂單就消失了，「這是生死攸關，因為我們60%至70%的生意都來自美國客戶。」

李小姐表示，公司不能在一夜間找到新的市場，她擔心公司很快會削減工時，甚至最終要裁員。她擔心如果局勢繼續僵持下去，美中雙方都不讓步，最終受害的還是普通民眾，他們會失業。

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報導表示，很多出口商稱，美國訂單不是延後，就是暫停了，而美國訂單對這些出口商是很重要的。深圳一間環保科技公司的營業代表說，目前美國市場凍結了，反而歐洲銷售增加中。

報導表示，很多出口商說要將生產基地轉移離開中國，或將銷售市場從美國分散去其他地方。有生產商去年曾研究是否可以將生產線轉移到越南或菲律賓，以避免受到美國關稅的直接影響，但有關計劃現在被擱置，因為這些國家也可能面臨高關稅。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140416