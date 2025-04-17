關稅戰衝擊貿易市場 中國華強北業者忙漲價囤貨

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（中央社台北17日電）在關稅戰的壓力之下，深圳的電子交易市場華強北出現了產品漲價、商家囤貨等消息，更有店家暫停報價，等待未來可能因供不應求而大幅上漲的市場價格。有輿論形容，華強北將出現「首批在關稅戰中致富的人」。

美國對等關稅政策對全球貿易造成影響，極具規模的電子交易市場，被稱為「電子第一街」的中國深圳華強北自然也難倖免。近期面對客戶需求，不少店家已經開始喊價，例如顯示卡在過去一週內，至少上漲了人民幣300元至400元（約新台幣1300元至1800元）。

綜合第一財經、證券時報與財經雜誌，多名在華強北開店做生意的業者表示，自上週開始，CPU、GPU的價格波動較大。此外，儲存類產品近期也有漲價，漲幅在10%左右。

晶片的銷售也受到關稅戰的影響，一名業者坦言，由於考量關稅政策可能隨時發生變動，導致需要支付更多的關稅，增加產品銷售成本，因此部分商家處於觀望狀態。關稅影響在短時間內難以消除，進口業務基本上已經停滯。

華強北的市場看似因為關稅而遇冷，但正是因為關稅的不確定造成全球貿易動盪，部分「嗅覺敏銳」的業者將其視為賺錢的好機會，報導更稱，華強北將出現首批在關稅戰中致富的人。

業者表示，最近幾天華強北的市場中出現「一天一個報價」，甚至有店家暫停報價。暫停報價並不代表產品短缺，而是對那些有炒作空間、找不到替代產品的晶片暫停報價和接單，因為這些產品在未來不排除出現價格上漲的情況。

報導指出，這輪炒作的依據主要是美中之間不斷加碼的關稅，同時，根據中國海關總署的公告，原產美國的晶片等產品，只要是在4月10日12時1分前啟運，並於5月13日24時前完成申報進口，就可豁免關稅。

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然而，截至目前為止，不少報關企業人士坦言仍不知道需要提供哪些資料以爭取關稅豁免，甚至有些地方的海關也不清楚應該要準備哪些證明。

報導指出，在新的關稅正式實施前，市場仍將持續維持這種混亂的情形，對相關業者來說，「這些資訊落差都是賺錢的空間」。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140417