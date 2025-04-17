加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普
首頁 / 兩岸

關稅戰衝擊貿易市場 中國華強北業者忙漲價囤貨

2025/4/17 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）在關稅戰的壓力之下，深圳的電子交易市場華強北出現了產品漲價、商家囤貨等消息，更有店家暫停報價，等待未來可能因供不應求而大幅上漲的市場價格。有輿論形容，華強北將出現「首批在關稅戰中致富的人」。

美國對等關稅政策對全球貿易造成影響，極具規模的電子交易市場，被稱為「電子第一街」的中國深圳華強北自然也難倖免。近期面對客戶需求，不少店家已經開始喊價，例如顯示卡在過去一週內，至少上漲了人民幣300元至400元（約新台幣1300元至1800元）。

綜合第一財經、證券時報與財經雜誌，多名在華強北開店做生意的業者表示，自上週開始，CPU、GPU的價格波動較大。此外，儲存類產品近期也有漲價，漲幅在10%左右。

晶片的銷售也受到關稅戰的影響，一名業者坦言，由於考量關稅政策可能隨時發生變動，導致需要支付更多的關稅，增加產品銷售成本，因此部分商家處於觀望狀態。關稅影響在短時間內難以消除，進口業務基本上已經停滯。

華強北的市場看似因為關稅而遇冷，但正是因為關稅的不確定造成全球貿易動盪，部分「嗅覺敏銳」的業者將其視為賺錢的好機會，報導更稱，華強北將出現首批在關稅戰中致富的人。

業者表示，最近幾天華強北的市場中出現「一天一個報價」，甚至有店家暫停報價。暫停報價並不代表產品短缺，而是對那些有炒作空間、找不到替代產品的晶片暫停報價和接單，因為這些產品在未來不排除出現價格上漲的情況。

報導指出，這輪炒作的依據主要是美中之間不斷加碼的關稅，同時，根據中國海關總署的公告，原產美國的晶片等產品，只要是在4月10日12時1分前啟運，並於5月13日24時前完成申報進口，就可豁免關稅。

google news透過 Google News追蹤中央社

然而，截至目前為止，不少報關企業人士坦言仍不知道需要提供哪些資料以爭取關稅豁免，甚至有些地方的海關也不清楚應該要準備哪些證明。

報導指出，在新的關稅正式實施前，市場仍將持續維持這種混亂的情形，對相關業者來說，「這些資訊落差都是賺錢的空間」。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140417

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：